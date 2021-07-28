Назначен посол Азербайджана в Афганистане

Президент Ильхам Алиев 28 июля подписал распоряжение о назначении Ильхама Нариман оглу Мамедова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Афганистане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Другим распоряжением главы государства Гасан Султан оглу Зейналов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Афганистане.