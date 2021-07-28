https://news.day.az/officialchronicle/1365366.html Назначен посол Азербайджана в Афганистане - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Назначен посол Азербайджана в Афганистане - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев 28 июля подписал распоряжение о назначении Ильхама Нариман оглу Мамедова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Афганистане.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Другим распоряжением главы государства Гасан Султан оглу Зейналов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Афганистане.
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