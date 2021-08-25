В Азербайджане улучшаются социально-бытовые условия Героев Отечественной войны и членов их семей

Президент Ильхам Алиев 25 августа подписал распоряжение об улучшении социально-бытовых условий Героев Отечественной войны Азербайджана и членов их семей.

Согласно распоряжению, лица, которым присвоено звание "Герой Отечественной войны", а также члены семей лиц, которым это звание присвоено посмертно, будут обеспечены квартирами.

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