https://news.day.az/officialchronicle/1372823.html В Азербайджане улучшаются социально-бытовые условия Героев Отечественной войны и членов их семей - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
В Азербайджане улучшаются социально-бытовые условия Героев Отечественной войны и членов их семей - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев 25 августа подписал распоряжение об улучшении социально-бытовых условий Героев Отечественной войны Азербайджана и членов их семей.
Согласно распоряжению, лица, которым присвоено звание "Герой Отечественной войны", а также члены семей лиц, которым это звание присвоено посмертно, будут обеспечены квартирами.
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