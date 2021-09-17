https://news.day.az/officialchronicle/1381130.html Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников Бакинской музыкальной академии - СПИСОК
Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников Бакинской музыкальной академии - СПИСОК
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении сотрудников Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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