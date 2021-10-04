Президент Ильхам Алиев: Я в Суговушане, и если у Сержика хватит мужества, пусть приезжает сюда

Я в Суговушане, и если у Сержика хватит мужества, пусть приезжает сюда.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 3 октября в поселке Суговушан Тертерского района.

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