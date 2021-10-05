https://news.day.az/officialchronicle/1387920.html Расширен состав Наблюдательного совета Центра координации и анализа четвертой промышленной революции - Указ Президента Ильхама Алиева
Расширен состав Наблюдательного совета Центра координации и анализа четвертой промышленной революции - Указ Президента Ильхама Алиева
Расширен состав Наблюдательного совета Центра координации и анализа четвертой промышленной революции при министерстве экономики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в подписанном сегодня указе Президента Ильхама Алиева о внесении изменения в указ Президента Азербайджана "О создании публичного юридического лица "Центр координации и анализа четвертой промышленной революции" при министерстве экономики" № 1245 от 6 января 2021 года.
Согласно изменению, число членов Наблюдательного совета Центра координации и анализа четвертой промышленной революции увеличено с трех до пяти.
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