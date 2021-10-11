Президент Ильхам Алиев: Предлагаю, чтобы страны-члены Движения неприсоединения задумались над идеей институциализации

Предлагаю, чтобы страны-члены Движения неприсоединения задумались над идеей институциализации.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего выступления в видеоформате на заседании высокого уровня Движения неприсоединения.

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