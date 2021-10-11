Президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании управления в сфере автомобильного транспорта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о некоторых мерах в связи с совершенствованием управления в области автомобильного транспорта.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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