Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу France 24 от 14 октября 2020 года

14 октября 2020 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "France 24".

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет вниманию читателей данное интервью.

-Здравствуйте, добро пожаловать в рубрику интервью "France 24". Сегодня мы в столице Азербайджана городе Баку, и я нахожусь рядом с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президент Алиев, большое спасибо за то, что согласились ответить на наши вопросы. Конечно, я спрошу у Вас о нагорно-карабахском конфликте. С того момента, как было подписано соглашение о прекращении огня, предусмотренное как гуманитарное прекращение огня, насилие и война продолжались. Хочу спросить у Вас, считается ли данное прекращение огня официально недействительным, завершившимся и отмененным?

-Это зависит от поведения Армении, потому что мы всегда остаемся приверженными нашим обязательствам. Как вам известно, предложение о прекращении огня на гуманитарной основе принадлежит России, и мы поддержали его, так как, думаю, это было правильным решением для обмена телами погибших солдат и пленными, продолжения деятельности за столом переговоров. В объявленной в Москве декларации фактически было обеспечено проведение переговоров в рамках базовых принципов. Это всегда было нашей позицией. Армянская сторона всегда пыталась нарушить процесс и применить к процессу переговоров новые подходы. Они были отклонены нами и сопредседателями Минской группы. Важнейшая часть декларации, наряду с другими вопросами, состоит в том, что формат переговоров останется неизменным. Это очень важно. Возможно для широкой международной аудитории не очень ясно значение этого. Конечно, я подробнее остановлюсь на этом, потому что за последние два года после прихода к власти в Армении нового правительства одно из направлений их деятельности заключалось в том, чтобы усадить за стол переговоров так называемое "правительство" так называемой "Нагорно-Карабахской республики" и, таким образом, изменить формат переговоров. Потому что уже более двадцати лет переговоры ведутся в рамках процесса Минской группы между Арменией и Азербайджаном. Поэтому попытки привлечения так называемого "правительства Нагорно-Карабахской республики" к переговорам были стремлением изменить формат. Таким образом, при приверженности обеих сторон неизменности формата, это означает, что все останется в ранее обговоренных рамках. Мы соблюдали режим прекращения огня. Однако, как вам известно, Армения грубо нарушила прекращение огня, и это произошло не только в Гяндже. Нападение на гражданских лиц в Гяндже отражает их агрессорскую политику. Также они ежедневно нарушают прекращения огня. Сегодня мне сообщили, что этим утром с 7 до 9 часов они более 150 раз подвергли артиллерийскому обстрелу Тертер и Агдам. К сожалению, сегодня в Тертере погиб один мирный житель.

-Но ведь и Азербайджан продолжил обстрелы, не так ли? Мир увидел видеокадры артиллерийского обстрела гражданских лиц в Нагорном Карабахе - в Ханкенди.

-После объявления о прекращении огня артиллерийский обстрел с азербайджанской стороны был остановлен. Это во-первых. Во-вторых, мы никогда не подвергаем преднамеренному обстрелу гражданских лиц в городах и селах на оккупированных территориях. Нашей мишенью являлись только военные установки. Наши военные цели были установлены очень внимательно. Так что мы наносим удары только по целям, представляющим угрозу жизни наших граждан и солдат. Но, к сожалению, армяне используют тактику размещения военных установок в городах, где проживают люди, а мы должны были себя защищать. Однако после установления прекращения огня мы были привержены ему, но Армения нарушила прекращение огня, поэтому мы были вынуждены ответить.

-Таким образом, Вы говорите, что после установления прекращения огня Азербайджан не наносил никаких ударов? Даже по военным целям?

-Нет, удары по военным целям наносились. Мы не отрицаем этого. Но это естественно, ведь мы должны были себя защищать. Добиться прекращения огня в одностороннем порядке невозможно. Иначе Армения получит преимущество и достигнет поставленной цели. По существу они это и пытаются сделать. Они пытаются вернуть освобожденные территории. В частности, пытались вернуть город Гадрут. Но безуспешно. Советую им, - я уже направил открытый месседж правительству Армении, а также армянскому народу, - прекратить попытки вернуть освобожденные территории. Это приведет только к новым жертвам, кровопролитию.

-А что Вы можете сказать о видеокадрах бомбардировки церквей в Нагорном Карабахе? Ведь это не военные цели.

- Да, правы. Мы изучаем этот вопрос. Хочу отметить, что Азербайджан является страной с очень высоким уровнем религиозной толерантности, это отмечено всеми ведущими международными организациями, в том числе Организацией Объединенных Наций. Его святейшество глава Ватикана, Папа Римский Франциск во время визита в Баку открыто заявил, что уровень межкультурного и межрелигиозного диалога в Азербайджане очень высок. Вы, наверное, видели расположенную в центра Баку и отреставрированную нами армянскую церковь. Мы храним ее как наследие армянского народа. Мы храним в этой церкви более 5000 древних книг на армянском языке. Но что сделала Армения с нашими мечетями? Что они сделали с мечетями Агдама, Физули и Шуши? Они не только разрушили их, но и содержат там скот. Они содержат там свиней, оскорбляя таким образом не только наши чувства, но и чувства всех мусульман.

Я не говорю, что мы сделали это, чтобы отомстить, нет. Мы должны изучить данный вопрос. Мы не уверены в том, что произошло. Есть подозрения в том, что это дело рук армян, которые хотят обвинить нас. Если это было сделано азербайджанскими военными формированиями, то здесь была ошибка. Среди наших мишеней нет исторических или религиозных целей.

-Хочу спросить у Вас о дипломатическом процессе? Продолжается посредничество Минской группы ОБСЕ, нынешних сопредседателей - Франции, США и России. Должна ли оставаться данная структура, включая сопредседательство Франции на этих переговорах?

-Знаете, с начала противостояния мы получаем некоторые противоречивые заявления и месседжи. Однако считаю, что благодаря взаимным дипломатическим усилиям нам удалось сохранить ситуацию под контролем. Как вам известно, Президент Макрон несколько раз звонил мне и наша последняя беседа была очень позитивной. Мы привержены усилиям, направленным на поиск политического урегулирования конфликта. Мне сообщили, что Франция, как сопредседатель, останется нейтральной, так как это - мандат сопредседателя. Сегодня утром мне сообщили, что министр иностранных дел Франции выступил с заявлением о том, что Франция должна оставаться нейтральной, так как является сопредседателем Минской группы. Мы полностью поддерживаем эту позицию, и наша позиция всегда заключалась в том, что все сопредседатели должны оставаться нейтральными, что они не должны принимать чью-то сторону, потому что иное поведение противоречит их мандату. Каждая страна имеет союзников, друзей на национальном уровне, с какими-то странами имеет более активные, с какими-то - менее активные связи. Это нормально, и никто не возражает против этого. Но если какие-то страны имеют мандат посредников, то, конечно, уверен, что обе стороны - Армения и Азербайджан ждут нейтралитета, и в настоящее время мы видим этот нейтралитет. Поэтому считаю, что вопрос, которого вы коснулись, больше не существует, мы закрыли эту страницу.

-В предыдущих интервью Вы потребовали у Эмманюэля Макрона извиниться за высказывание о переброске Сирии 300 бойцов для участия в боях на вашей стороне. Говорили ли Вы в ходе последней беседы с ним об этом вопросе - выдвинутом им обвинении в участии наемников на вашей стороне?

-Да, конечно. Мы говорили об этом, и я жду доказательств. Никаких доказательств мне не представлено. Никаких документов не представлено другим нашим официальным лицам. Я попросил Президента Франции представить документы, организовать контакты между руководителями соответствующих государственных структур для переговоров, обмена данной информацией. Такой контакт состоялся, и могу вам сказать, что никаких доказательств нам не представили. Считаю, что если нет никаких доказательств, то эти слухи должны остаться в прошлом. У нас нет наемников. Это - наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более 2 недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу. Кроме того, мы не нуждаемся в этом. У нас армия, состоящая из более чем 100 тысяч бойцов. Все, что мы делаем сегодня на поле боя, свидетельствует о том, что наша армия способна сама освободить свои земли.

-По словам министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана, есть военное участие Турции, и это может привести к интернационализации конфликта. Он ошибается в этом вопросе?

-Да, он ошибается в этом вопросе. Военное участие Турции является еще одной фейковой новостью. Военного участия Турции нет. Мы используем военное оборудование, произведенное в Турции, это правда. Однако, мы используем также военное оборудование производства России, производства Израиля, других стран. В отличие от Армении, получающей это бесплатно, мы покупаем военное оборудование. Турция никак не участвует в процессе, за исключением политической плоскости. Здесь нет турецких войск. Здесь находятся турецкие F-16, но они остались здесь после совместных военных учений. Кстати, в прошлом году мы провели с Турцией 10 совместных военных учений, включая учения Военно-воздушных сил. В этом году в связи с пандемией мы провели всего 2 учения. Так получилось, что после военных учений произошли нынешние столкновения. Таким образом, мы решили оставить F-16 на земле, и они находятся на земле, а не в воздухе.

-Сколько дронов производства Турции вы привлекли?

-Достаточно для того, чтобы добиться поставленной цели. Думаю, вы поймете меня правильно, это - информация, которую я предпочитаю не раскрывать.

-Но они говорят свое слово в этом конфликте?

-Конечно, это - очень современное, продвинутое вооружение. Могу вам сказать, что только с помощью дронов, приобретенных у Турции, мы уничтожили военную технику Армении стоимостью в один миллиард долларов, только с помощью дронов. Конечно, как вам известно, мы используем также дроны, полученные из других источников. Мы используем артиллерию, многочисленные военные установки. Однако только дроны нанесли Армении ущерб на сумму 1 миллиард долларов. Это - серьезный ущерб для них. Мне интересно, откуда они взяли столько денег для приобретения всех этих установок, вполне вероятно, что получили бесплатно.

-К сожалению, на этом мы должны подвести итог. Конечно, у нас было много вопросов, которые бы мы могли задать Вам. Президент Ильхам Алиев, благодарю Вас за ответы на наши вопросы. Благодарю также зрителей, которые были сегодня с нами. Продолжайте следить за "France 24", чтобы смотреть международные новости.

-Благодарю.

-Спасибо. Очень интересно было беседовать с Вами.