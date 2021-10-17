Президент Ильхам Алиев: Мы восстановим город Физули и села Физулинского района

Мы восстановим город Физули и села Физулинского района. За минувший год в этом направлении проделана большая работа. На всех освобожденных землях будет восстановлена жизнь, граждане вернутся к родным очагам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече 17 октября с представителями общественности Физулинского района.

Рассказав о проделанной за минувший год широкомасштабной восстановительной и созидательной работе, глава государства отметил: "Это очень сложный процесс. Здесь необходимо провести правильное планирование, выполнить работы по разминированию. Среди освобожденных районов Физули является самым загрязненным по количеству мин - заложены более ста тысяч мин. Мы должны проводить все эти работы параллельно".