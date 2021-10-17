https://news.day.az/officialchronicle/1392828.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Пусть Всевышний бережет всех наших солдат и офицеров! - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Пусть Всевышний бережет всех наших солдат и офицеров! - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Физулинский район.
Как сообщает Day.Az , в публикации говорится:
"Чувство гордости!!! Встреча с героями Отечественной войны - полковником Гусейновым Тельманом Аскер оглу и майором Сафаровым Эльвином Сарраф оглу во время поездки в Физулинский район. Пусть Всевышний бережет всех наших солдат и офицеров!"
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