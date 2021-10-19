Магеррам Алиев награжден орденом "Шохрат"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении Магеррама Абыш оглу Алиева орденом "Шохрат" за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе/

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.