https://news.day.az/officialchronicle/1393615.html Магеррам Алиев награжден орденом "Шохрат" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Магеррам Алиев награжден орденом "Шохрат" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении Магеррама Абыш оглу Алиева орденом "Шохрат" за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе/
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