Выделены средства на подготовку генплана города Зангилан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах по подготовке генерального плана города Зангилан, расположенного в Восточно-Зангезурском экономическом районе, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, для подготовки генерального плана города Зангилан, расположенного в Восточно-Зангезурском экономическом районе, из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, Государственному комитету градостроительства и архитектуры выделено 500 тысяч манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.