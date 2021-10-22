Президент Ильхам Алиев поздравил главу Венгрии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Венгрии Яношу Адеру.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Венгрии.

Мы придаем важное значение всестороннему развитию азербайджано-венгерских отношений. Отношения тесной дружбы и сотрудничества, объединяющие наши страны, которые являются стратегическими партнерами, наполняются сегодня новым содержанием в области политического диалога высокого уровня, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.

Убежден, что основанные на взаимном доверии и поддержке связи между двумя странами, наше плодотворное сотрудничество и впредь будут развиваться и расширяться на благо наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а дружественному народу Венгрии - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.