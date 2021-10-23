https://news.day.az/officialchronicle/1395109.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Зангилан - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Зангилан - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Зангилан.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Воспоминания на освобожденных землях. Горечь и радость. Да хранит Аллах наш народ!".
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