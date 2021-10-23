Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Зангилан

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Зангилан.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Воспоминания на освобожденных землях. Горечь и радость. Да хранит Аллах наш народ!".