Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового комплекса воинской части ГПС

25 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Губадлинский район.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Глава государства и Первая леди приняли участие в открытии нового комплекса воинской части Государственной пограничной службы (ГПС).

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