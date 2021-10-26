Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram фотографиями с Президентом Ильхамом Алиевым из Зангилана

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram фотографиями с Президентом Ильхамом Алиевым из Зангилана.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Зангиланский район, село Агалы. 26.10.2021.".