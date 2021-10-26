Реджеп Тайип Эрдоган: Не каждому политику дано добиться стремительного развития в короткий срок освобожденных от оккупации регионов

В ходе сегодняшнего визита мы видим, как возрождаются, как стремительно развиваются в короткий срок освобожденные от оккупации регионы Азербайджана. Это дело не каждого смелого человека, не каждого политика.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 октября, выступая с заявлением для прессы с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Зангилане.

Президент Турции отметил: Вложение инвестиций за столь короткий срок и проведение такого большого объема работы является радостной вестью для наших азербайджанских братьев, вынужденных покинуть эти места. "Уверен, что очень скоро мои азербайджанские братья получат возможность вернуться в эти прекрасно отстроенные, восстановленные места", - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.