https://news.day.az/officialchronicle/1396208.html Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы в Зангилане
Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы в Зангилане
26 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы в селе Агалы Зангиланского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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