Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы в Зангилане

26 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы в селе Агалы Зангиланского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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