Президент Ильхам Алиев принял председателя в статусе министра Комитета по северному экономическому сотрудничеству при Президенте Республики Корея

22 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя в статусе министра Комитета по северному экономическому сотрудничеству при Президенте Республики Корея Чонга Соо Парка.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется