https://news.day.az/officialchronicle/1406513.html Президент Ильхам Алиев принял председателя в статусе министра Комитета по северному экономическому сотрудничеству при Президенте Республики Корея
Президент Ильхам Алиев принял председателя в статусе министра Комитета по северному экономическому сотрудничеству при Президенте Республики Корея
22 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя в статусе министра Комитета по северному экономическому сотрудничеству при Президенте Республики Корея Чонга Соо Парка.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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