https://news.day.az/officialchronicle/1408631.html Президент Ильхам Алиев: После окончания военных действий более 100 задержанных армянских военнослужащих были переданы армянской стороне
Президент Ильхам Алиев: После окончания военных действий более 100 задержанных армянских военнослужащих были переданы армянской стороне
После окончания военных действий более 100 задержанных армянских военнослужащих были переданы армянской стороне.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для печати по итогам трехсторонней встречи с Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи.
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