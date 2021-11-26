Президент России Владимир Путин, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян выступили с заявлением для печати

26 ноября в Сочи Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян выступили с заявлением для печати.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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