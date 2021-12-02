Президент Ильхам Алиев принял всемирно известного ученого Азиза Санджара

2 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял профессора факультета биохимии и биофизики Университета Северной Каролины, лауреата Нобелевской премии по химии, известного своими важными открытями в сфере ДНК, члена Национальной академии наук США, всемирно известного ученого Азиза Санджара.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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