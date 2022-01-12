https://news.day.az/officialchronicle/1426173.html Президент Ильхам Алиев: Независимо от того, будет подписано мирное соглашение или нет, мы продолжим наращивать нашу военную мощь
Президент Ильхам Алиев: Независимо от того, будет подписано мирное соглашение или нет, мы продолжим наращивать нашу военную мощь
Независимо от того, будет подписано мирное соглашение или нет, мы продолжим наращивать нашу военную мощь.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 12 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.
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