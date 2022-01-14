От имени Президента Володимира Зеленского был дан ланч в честь Президента Ильхама Алиева

14 января от имени Президента Украины Володимира Зеленского дан ланч в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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