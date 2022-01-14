https://news.day.az/officialchronicle/1426925.html От имени Президента Володимира Зеленского был дан ланч в честь Президента Ильхама Алиева
От имени Президента Володимира Зеленского был дан ланч в честь Президента Ильхама Алиева
14 января от имени Президента Украины Володимира Зеленского дан ланч в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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