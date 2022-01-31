Президент Ильхам Алиев поздравил Председателя КНР

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и в Вашем лице дружественный народ Китая с праздником Весны, символизирующим наступление Нового года, передаю Вам наилучшие пожелания.

Желаю, чтобы этот праздник, имеющий глубокие исторические корни и наглядно демонстрирующий богатое национально-духовное наследие Вашего народа, принес Вашей стране и народу мир, процветание, изобилие.

Нынешний уровень и динамика дружественных отношений между Азербайджаном и Китаем вызывают большое удовлетворение. Уверен, что взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами в политической, торгово-экономической, энергетической, промышленной и других сферах и впредь будет успешно развиваться нашими совместными усилиями.

Пользуясь случаем, желаю Китайской Народной Республике успехов в проведении Зимних Олимпийских игр в Пекине, выражаю уверенность в том, что эти международные соревнования станут грандиозным спортивным праздником.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу Китая - постоянного благосостояния", - говорится в поздравлении.