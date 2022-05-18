Президент Гитанас Науседа: Азербайджан является очень важным партнером Литвы в Кавказском регионе

Азербайджан является очень важным партнером Литвы в Кавказском регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Литвы Гитанас Науседа в заявлении для печати после встреч с Президентом Ильхамом Алиевым.

"Мы заинтересованы в дальнейшем развитии двусторонних отношений в духе отмеченной Вами, господин Президент, Совместной декларации о стратегическом партнерстве, подписанной в 2007 году. Я абсолютно убежден в том, что есть большой потенциал для расширения нашего экономического сотрудничества. С этой целью я привез с собой в Азербайджан многих представителей бизнеса. Мы заинтересованы в изучении возможностей рынка и увеличении объемов двусторонней торговли. Я также хочу пригласить в конце нынешнего года деловую миссию Азербайджана посетить с визитом Литву.

Мы вступили в важный для Европы и архитектуры ее безопасности период. Сейчас, когда мы ведем переговоры, Украина защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Она также защищает международный порядок, основанный на правилах. Сегодня важно поддержать Украину всеми имеющимися практическими средствами.

Литва выступает за более активное сотрудничество между Европейским Союзом и Азербайджаном. Азербайджан - очень важная страна в контексте платформы Восточного партнерства Европейского Союза и стратегический энергетический партнер. Мы продолжаем поддерживать прогресс по новому соглашению между Европейским Союзом и Азербайджаном. Война в Украине стала предупреждением для Европы в вопросе диверсификации своих источников энергетических ресурсов. Европейский Союз хочет диверсифицировать свои источники энергетических ресурсов и положить конец топливной зависимости от России. В Европейском Союзе есть большой интерес к укреплению сотрудничества с альтернативными странами, экспортирующими энергию, в том числе с Азербайджаном в области природного газа. Азербайджан является надежным партнером Европейского Союза в энергетическом секторе",- сказал глава государства.