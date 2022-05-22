https://news.day.az/officialchronicle/1464009.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем один на один - ФОТО
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем один на один - ФОТО
22 мая в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем один на один.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель встретил главу государства Ильхама Алиева.
Затем было сделано совместное фото.
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