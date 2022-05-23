Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Турции

23 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства проинформировал о состоявшейся вчера в Брюсселе встрече между Президентом Азербайджана, президентом Совета Европейского Союза и премьер-министром Армении. Президент Ильхам Алиев коснулся обсужденных во время встречи вопросов, связанных с подготовкой мирного договора между Арменией и Азербайджаном, представленными Азербайджаном в этой связи пятью принципами, основанными на международном праве, нормализацией отношений между двумя странами, открытием транспортных коридоров, делимитацией границ. Президент Азербайджана сказал, что положительно оценивает итоги трехсторонней встречи.

В то же время глава нашего государства сообщил, что сегодня издано Распоряжение о создании Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Президент Ильхам Алиев также отметил, что стороны пришли к договоренности об открытии Зангезурского коридора, в том числе строительстве как железной, так и автомобильной дорог.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за информацию о трехсторонней встрече и высоко оценил достигнутые на ней положительные результаты.

Президенты Азербайджана и Турции подчеркнули важность скорейшего достижения мира в регионе.

В ходе беседы главы государств провели обмен мнениями по вопросам двусторонних дружественных и братских отношений и предстоящим контактам.