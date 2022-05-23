В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Независимости

Президент Исламской Республики Мавритания Мохамед ульд аш-Шейх аль-Газвани направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

По случаю национального праздника Вашей страны - Дня Независимости рад передать Вам самые искренние поздравления, пожелать дружественному народу Азербайджана большого прогресса и процветания.

Еще раз выражаю намерение продолжать наши усилия во имя укрепления и развития сотрудничества между нашими странами в интересах наших дружественных народов.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравлении.

Президент Республики Габон Али Бонго Ондимба направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Господин Президент,

От имени правительства, народа Габона и от себя лично рад передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Независимости.

Пользуясь приятной возможностью, созданной этим знаменательным праздником, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджана - успехов.

Еще раз выражаю готовность сотрудничать с Вами в укреплении и повышении на новый уровень дружественных связей между Габоном и Азербайджаном.

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравлении.

Председатель Государственного административного совета Республики Союз Мьянма генерал Мин Аун Хлайн направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство.

От имени народа Республики Союз Мьянма и от себя лично передаю Вам и в лице Вашего превосходительства народу Азербайджана искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны - 28 мая - Дня Независимости.

Уверен, что в результате наших совместных усилий дружественные отношения между Мьянмой и Азербайджаном в предстоящие годы будут продолжать развиваться.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана - устойчивого развития и благосостояния.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравлении.