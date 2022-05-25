https://news.day.az/officialchronicle/1464873.html Королева Великобритании направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Королева Великобритании направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Ее Величество Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня Независимости.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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