Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на официальной странице в Instagram публикацией по случаю 28 Мая - Дня Независимости

Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поздравила азербайджанский народ по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Искренне поздравляю весь азербайджанский народ по случаю 28 Мая - Дня независимости, желаю каждому гражданину Азербайджана крепкого здоровья, радости, любви и счастья! Да будет вечной наша независимость! Пусть Всевышний бережет наш родной Азербайджан!"