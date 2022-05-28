https://news.day.az/officialchronicle/1465891.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на официальной странице в Instagram публикацией по случаю 28 Мая - Дня Независимости - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на официальной странице в Instagram публикацией по случаю 28 Мая - Дня Независимости - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поздравила азербайджанский народ по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Искренне поздравляю весь азербайджанский народ по случаю 28 Мая - Дня независимости, желаю каждому гражданину Азербайджана крепкого здоровья, радости, любви и счастья! Да будет вечной наша независимость! Пусть Всевышний бережет наш родной Азербайджан!"
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