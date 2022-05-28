https://news.day.az/officialchronicle/1466021.html Президент Ильхам Алиев: Такие люди, как Азиз Санджар, Сельджук Байрактар, являются примером для молодежи
Президент Ильхам Алиев: Такие люди, как Азиз Санджар, Сельджук Байрактар, являются примером для молодежи
Такие люди, как Азиз Санджар, Сельджук Байрактар, являются примером для молодежи.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления 28 мая на фестивале TEKNOFEST.
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