Президент Ильхам Алиев: Сегодня Каспийский, Центральноазиатский, Южнокавказский регионы нуждаются в мире и стабильности

Сегодня Каспийский, Центральноазиатский, Южнокавказский регионы нуждаются в мире и стабильности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для печати с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

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