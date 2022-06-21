https://news.day.az/officialchronicle/1472869.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня Каспийский, Центральноазиатский, Южнокавказский регионы нуждаются в мире и стабильности
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Каспийский, Центральноазиатский, Южнокавказский регионы нуждаются в мире и стабильности
Сегодня Каспийский, Центральноазиатский, Южнокавказский регионы нуждаются в мире и стабильности.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для печати с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
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