https://news.day.az/officialchronicle/1473274.html Президент Ильхам Алиев принял румынскую делегацию
Президент Ильхам Алиев принял румынскую делегацию
23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял сопредседателя совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Румынии, министра энергетики Румынии Вирджил-Даньела Попеску, министра сельского хозяйства и развития сельской местности Адриан-Ионуца Кесною и специального представителя Президента Румынии по стратегическим проектам Ану Бирчалл.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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