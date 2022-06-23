Президент Ильхам Алиев принял румынскую делегацию

23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял сопредседателя совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Румынии, министра энергетики Румынии Вирджил-Даньела Попеску, министра сельского хозяйства и развития сельской местности Адриан-Ионуца Кесною и специального представителя Президента Румынии по стратегическим проектам Ану Бирчалл.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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