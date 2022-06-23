Утвержден меморандум между Азербайджаном и Кыргызстаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве между министерством финансов Азербайджанской Республики и министерством финансов Кыргызской Республики".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, утверждается "Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между министерством финансов Азербайджанской Республики и министерством финансов Кыргызской Республики", подписанный 20 апреля 2022 года в городе Баку.

Министерству финансов Азербайджана после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании, указанного в части 1 настоящего указа, поручено обеспечить выполнение его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено уведомить правительство Кыргызской Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании.