https://news.day.az/officialchronicle/1473685.html Председатель Союза писателей Азербайджана Анар направил благодарственное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Союза писателей Азербайджана Анар направил благодарственное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Союза писателей Азербайджана Анар направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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