Председатель Союза писателей Азербайджана Анар направил благодарственное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Председатель Союза писателей Азербайджана Анар направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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