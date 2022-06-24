https://news.day.az/officialchronicle/1473762.html В Азербайджане отменен ряд указов, касающихся продуктов питания
В Азербайджане отменен ряд указов, касающихся продуктов питания
Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона Азербайджанской Республики "О продовольственной безопасности" №523-VIG от 5 мая 2022 года и отмене указов Президента Азербайджанской Республики о применении закона Азербайджанской Республики "О продуктах питания" №267 от 26 января 2000 года и "О дополнительных мерах в связи с применением закона Азербайджанской Республики "О продуктах питания" №969 от 23 октября 2003 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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