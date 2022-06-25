На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация по случаю Дня Вооруженных сил

На официальной странице Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил..

Об этом сообщает Day.Az.