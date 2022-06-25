https://news.day.az/officialchronicle/1473979.html На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация по случаю Дня Вооруженных сил - ФОТО
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация по случаю Дня Вооруженных сил - ФОТО
На официальной странице Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил..
Об этом сообщает Day.Az.
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