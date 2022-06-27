Президент Ильхам Алиев: Обсуждается вопрос организации в нынешнем году в Агдаме ежегодного Национального форума городов

Между Азербайджаном и UN-HABITAT обсуждается вопрос организации в нынешнем году в Азербайджане, Агдаме ежегодного Национального форума городов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего выступления в видеоформате на церемонии открытия 11-й сессии Всемирного форума городов.

"Мы уже осуществили совместно с Организацией Объединенных Наций, Всемирным банком и Европейским Союзом оценку нужд для восстановления и реконструкции в трех наших освобожденных от оккупации районах.

Мы имели возможность обсудить дальнейшее сотрудничество с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Маймуной Мохд Шариф в рамках ее визита в Азербайджан в марте этого года. Госпожа исполнительный директор посетила освобожденный город Агдам и увидела масштаб разрушений. Мы намерены теснее сотрудничать с UN-HABITAT в области реконструкции наших освобожденных территорий и ожидаем, что специалисты организации станут участниками процесса реконструкции.

Между Азербайджаном и UN-HABITAT также обсуждается вопрос организации в нынешнем году в Азербайджане, Агдаме ежегодного Национального форума городов", - сказал глава государства.