Алле Везировой предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Алле Везировой персональной пенсии Президента Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере образования в Азербайджане Алле Игоревне Везировой предоставляется персональная пенсия Президента Азербайджана.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.