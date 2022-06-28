https://news.day.az/officialchronicle/1474657.html Алле Везировой предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана - Распоряжение
Алле Везировой предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Алле Везировой персональной пенсии Президента Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере образования в Азербайджане Алле Игоревне Везировой предоставляется персональная пенсия Президента Азербайджана.
Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.
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