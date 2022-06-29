https://news.day.az/officialchronicle/1474745.html Президент Ильхам Алиев прибыл в Туркменистан - ФОТО
Президент Ильхам Алиев прибыл в Туркменистан - ФОТО
29 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Туркменистан для участия в VI Саммите глав государств Прикаспийских стран.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Ашхабадском международном аэропорту в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева встретил заместитель председателя Кабинета Министров-министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и другие официальные лица.
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