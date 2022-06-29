Президент Ильхам Алиев прибыл в Туркменистан

29 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Туркменистан для участия в VI Саммите глав государств Прикаспийских стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Ашхабадском международном аэропорту в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева встретил заместитель председателя Кабинета Министров-министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и другие официальные лица.