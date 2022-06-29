Президент Ильхам Алиев: Мы наблюдаем ежегодный рост грузоперевозок через территорию Азербайджана по маршруту Восток-Запад и Север-Юг

Мы наблюдаем ежегодный рост грузоперевозок через территорию Азербайджана по маршруту Восток-Запад и Север-Юг.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 29 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на VI саммите глав прикаспийских государств в Ашхабаде.

"Сегодня Азербайджан является одним из значимых транспортных и логистических центров Евразии. Наша страна играет важную роль в развитии международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Мы прилагаем усилия по эффективному использованию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Он позволит в максимальной степени задействовать транспортный потенциал прикаспийских государств и будет способствовать реализации новых проектов по развитию транспортной инфраструктуры.

Мы наблюдаем ежегодный рост грузоперевозок через территорию Азербайджана по маршруту Восток-Запад и Север-Юг. Увеличиваются объемы транзитных грузов, идущих через новый международный морской торговый порт Алят. Строительство и введение в эксплуатацию этого порта стало еще одним важным вкладом Азербайджана в дело развития транспортно-логистической инфраструктуры на Каспии", - сказал глава государства.