https://news.day.az/officialchronicle/1475146.html Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Узбекистана - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Узбекистана - ФОТО
30 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилу Нарбаеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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