Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Узбекистана

30 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилу Нарбаеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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