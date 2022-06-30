https://news.day.az/officialchronicle/1475242.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан был одной из стран, столкнувшихся с самой большой несправедливостью в мире
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан был одной из стран, столкнувшихся с самой большой несправедливостью в мире
Азербайджан был одной из стран, столкнувшихся с самой большой несправедливостью в мире.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил 30 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре