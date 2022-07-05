https://news.day.az/officialchronicle/1476647.html Утверждено дополнительное процедурное соглашение между Азербайджаном и Турцией
Утверждено дополнительное процедурное соглашение между Азербайджаном и Турцией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Дополнительного процедурного соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в процедурное соглашение от 6 мая 2004 года о реализации Соглашения о сотрудничестве в области социальной защиты между правительствами Азербайджана и Турции".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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