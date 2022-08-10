Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева наблюдала за выступлениями азербайджанских борцов на Исламиаде в Конье

На проходящих в турецком городе Конья V Играх исламской солидарности продолжаются соревнования по борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на проводимом в спортзале Технического университета Коньи соревновании наш борец вольного стиля Туран Байрамов (74 кг) победил в полуфинале алжирского спортсмена Абделькадера Иккала и вышел в финал. В другой встрече наш представитель Абубакр Абакаров (86 кг) победил местного спортсмена Османа Гёче и вышел в решающую стадию.

За выступлениями наших спортсменов наблюдали вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде и генеральный секретарь НОК Азер Алиев.

Отметим, что хотя V Игры исламской солидарности должны были состояться в 2021 году, соревнования были перенесены на год из-за глобальной пандемии. На V Играх исламской солидарности, которые продлятся до 18 августа, за 483 комплекта медалей в 24 видах спорта борются более 4000 спортсменов из 56 стран.

Проведение Игр именно в Конье неслучайно. Этот город, имеющий древнюю историю, считается также одним из важных центров исламской цивилизации. Мавзолей одного из великих поэтов-суфиев Джалаладдина Руми является местом паломничества для затворников. В целом, в Конье, где соединились различные культуры, царит дух гармонии.

Напомним, что IV Игры исламской солидарности, проведенные 12-22 мая 2017 года в Баку, благодаря руководству Президента Ильхама Алиева и деятельности Первого вице-президента и председателя Организационного комитета Мехрибан ханым Алиевой показали всему миру, что исламский мир может быть единым, и это единство приумножает наше могущество. На Исламиаде-2017 азербайджанские спортсмены с 162 медалями (75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых) заняли первое место в командном зачете, Турция была второй (195 медалей), Иран - третьим (98 медалей), Узбекистан - четвертым (63 медали), Бахрейн - пятым (21 медаль).

Впервые Игры исламской солидарности были проведены в городе Джидда Саудовской Аравии. Вторая Исламиада, которую планировалось провести в столице Ирана Тегеране, была отменена. Третьи Игры были организованы в 2013 году в индонезийском городе Палембанге. VI Игры исламской солидарности состоятся в 2025 году в столице Камеруна Яунде.