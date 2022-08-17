https://news.day.az/officialchronicle/1487830.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побеседовали с деятелями культуры и искусства
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побеседовали с деятелями культуры и искусства
17 августа в Бакинском приморском национальном парке состоялось открытие памятника всемирно известному певцу Муслиму Магомаеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побеседовали с деятелями культуры и искусства.
В завершение были сделаны памятные фотографии.
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