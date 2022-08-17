Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побеседовали с деятелями культуры и искусства

17 августа в Бакинском приморском национальном парке состоялось открытие памятника всемирно известному певцу Муслиму Магомаеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побеседовали с деятелями культуры и искусства.

В завершение были сделаны памятные фотографии.

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