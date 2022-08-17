Военнослужащим Госпогранслужбы Азербайджана присвоены высшие воинские звания - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана высших воинских званий.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, высшие воинские звания присвоены следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана:
высшее воинское звание генерал-лейтенант
генерал-майору Тагиеву Расулу Афиг оглу
генерал-майору Пиризаде Музаффару Алескер оглу
генерал-майору Ибрагимову Эльчину Заур оглу
высшее воинское звание генерал-майор
полковнику Нифтуллаеву Зауру Рашидовичу
полковнику Абузерли Натигу Захид оглу
полковнику Алиеву Мисиру Азиз оглу
полковнику Бабаеву Агилю Иншалла оглу
полковнику Абдуллаеву Азаду Эйюб оглу
полковнику Султанову Вюсалу Эйнулла оглу.
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