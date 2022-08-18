В Азербайджане будут определены надбавки к зарплатам учителей

Президент Ильхам Алиев подписал указ об установлении ежемесячных надбавок к должностным окладам руководящих работников государственных общеобразовательных учреждений и преподавателей этих учебных заведений.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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