https://news.day.az/officialchronicle/1488133.html В Азербайджане будут определены надбавки к зарплатам учителей - Указ
В Азербайджане будут определены надбавки к зарплатам учителей - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ об установлении ежемесячных надбавок к должностным окладам руководящих работников государственных общеобразовательных учреждений и преподавателей этих учебных заведений.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре