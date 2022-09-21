https://news.day.az/officialchronicle/1497274.html Президент Ильхам Алиев: Мы подготовили все карты, работы по делимитации должны быть проведены по этим картам
Президент Ильхам Алиев: Мы подготовили все карты, работы по делимитации должны быть проведены по этим картам
Мы подготовили все карты, работы по делимитации должны быть проведены по этим картам.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 21 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления после поднятия азербайджанского флага в городе Лачин.
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